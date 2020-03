March 17, 2020 11:00 ET

March 17, 2020 11:00 ET





Det det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af nedenstående afdeling.

I forbindelse med ophævelsen har det desværre på grund af stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet vist sig nødvendigt at udvide spreads for afdelingerne angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Short name Emissionstillæg jf. prospekt Midlertidigt emissionstillæg Indløsningsfradrag jf. prospekt Midlertidigt indløsningsfradrag DK0060009249 Korte Obligationer NYIKO 0,075% 0,50% 0,075% 0,50% DK0060033975 Korte Obligationer Akk. NYIKOA 0,075% 0,50% 0,075% 0,50% DK0060009405 Lange obligationer NYILO 0,10% 0,75% 0,10% 0,75% DK0060034007 Lange obligationer Akk. NYILOA 0,10% 0,75% 0,10% 0,75%

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil