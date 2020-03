March 17, 2020 11:11 ET

Det det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension således:

ISIN Cur Afdeling Shortname DK0060227239 Danske Obligationer Akk. - KL HPIDOAKL DK0060118610 Korte Danske Obligationer - KL HPIKDOKL DK0060141786 Lange Danske Obligationer - KL HPILDOKL

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 92 00.

