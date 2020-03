March 17, 2020 11:35 ET

Olainfarm grupas provizoriskais konsolidētais apgrozījums šī gada februārī sasniedza 11 milj. eiro, kas ir par 4% mazāk nekā iepriekšējā gada februārī. Latvijas tirgus īpatsvars bija 30% no kopējā apgrozījuma, Baltkrievijas sastādīja 21% un Krievijas bija 20%. Pārdošanas apjomi palielinājās Latvijā par 4%, Baltkrievijā par 36%, Centrālās Āzijas un Kaukāza valstīs par attiecīgi 100% un 43%. Eiropas Savienības valstīs pārdošanas apjomi pieauga par 10%. Savukārt, kritums bija Krievijā par 30% un citās valstīs par 22%. Grupa martā uzsāka sadarbību ar vienu no lielākajiem medikamentu izplatītājiem Ukrainā, kas ļaus sasniegt nozīmīgus finanšu rezultātus ilgtermiņā.



Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Latvijas valdība, 12. martā, ir pieņēmusi lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, tādējādi ierobežojot un cenšoties samazināt strauju vīrusa izplatību, rekomendējot pārvietošanās un sociālo kontaktu mazināšanu. “Olainfarm” ir ieviestas stingras procedūras, lai novērstu vīrusa izplatību, pasargātu darbiniekus un turpinātu ražošanas darbu.

“Olainfarm” ir pieejami izejvielu un palīgvielu krājumi pietiekošā daudzumā, lai nodrošinātu ražošanas procesus, kā arī uzņēmums pastāvīgi sazinās ar izejvielu un palīgvielu piegādātājiem ārpus Latvijas, saistībā ar ražošanas procesiem nākotnē. “Olainfarm” ikdienā veic darbinieku veselības uzraudzību, lai garantētu produkcijas ražošanas procesu plānošanu, kā arī ir ieviesti piesardzības pasākumi darbinieku veselībai un transportēšanai. Grupa arī regulāri sazinās ar izplatītājiem un partneriem ārvalstīs, lai sekmētu produkcijas noietu viņu tirgos.

Pirmajos divos 2020. gada mēnešos Olainfarm grupas provizoriskais konsolidētais apgrozījums sasniedza 18,5 milj. EUR, kas ir par 22% mazāk, nekā 2019. gadā. To ietekmēja papildus piegādes Krievijā 6 milj. EUR apmērā 2019. gada otrajā pusē, kad vairumtirgotāji sagaidīja serializācijas prasību ieviešanu no 2020. gada, un tas tika iekļauts 2020. gada prognozēs. Gada sākumā vislielākais īpatsvars apgrozījumā bija Latvijas tirgum (36%), Baltkrievijas (23%) un Krievijas (12%). Straujākais pārdošanas pieaugums divu mēnešu laikā sasniegts Centrālajā Āzijā un Kaukāza reģionā, kur realizēts par 76% un 88% vairāk nekā pērn šajā laikā. Latvijā pārdošana augusi par 2%, bet Baltkrievijā par 9%. Tai pat laikā realizācijas samazinājums atzīmēts Krievijā (-63%), ES valstīs (-6%) un Citās valstīs (-8%).

“Februāra rezultāti uzrāda pozitīvu tendenci, tai skaitā tirdzniecība aktivizējusies Krievijā, mēs sagaidām, ka pirmā ceturkšņa rezultāti būs atbilstoši 2020. gada budžeta līmenim. “Olainfarm” ir gatavs arī izaicinājumiem, kas saistīti ar Covid-19 ierobežojumiem pasaulē, mums ir pietiekams izejvielu nodrošinājums tuvākajiem mēnešiem, lai koranvīrusa izplatības radītās sekas neietekmētu uzņēmuma izejvielu pieejamību. Lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju, tiek atvēlēti ievērojami ieguldījumi klīnisko pētījumu plānošanā, lai uzsāktu 1. fāzes un jau trīs 3. fāzes klīniskos pētījumus šogad un 2021. gada sakumā, kas ir nepieciešami, lai izpildītu regulatīvās prasības mūsu galvenajiem produktiem, tādējādi arvien nodrošinot klientus ar augstākās kvalitātes preparātiem,” saka Jerūns Veitess, “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2020. gada februāra konsolidētie rezultāti Realizācija, milj. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2019.g. februāri Latvija 3,294 30% 4% Baltkrievija 2,316 21% 36% Krievija 2,225 20% -30% Centrālā Āzija 1,107 10% 100% ES valstis 1,088 10% 95% Citas valstis 0,742 7% -22% Kaukāza 0,176 2% 43% Ukraina 0,005 0% -100% Kopā 10,953 100% -4%





2020. gada 2 mēneši konsolidētie rezultāti Realizācija, milj. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2019.g. 2 mēnešiem Latvija 6,674 36% 2% Baltkrievija 4,297 23% 9% Krievija 2,275 12% -63% Centrālā Āzija 1,908 10% 76% ES valstis 1,856 10% -6% Citas valstis 1,118 6% -8% Kaukāza 0,378 2% 88% Ukraina 0,006 0% -100% Kopā 18,512 100% -22%

Centrālā Āzijas reģions ietver Uzbekistānu, Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu, Mongoliju un Turkmenistānu;

ES valstu reģions ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, izņemot Latviju;

Citu valstu grupa ietver visas pasaules valstis, kas nav iekļautas kādā no citām grupām;

Kaukāza valsts ir Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna

Nekonsolidētie dati februārī un par diviem mēnešiem

Saskaņā ar nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” februārī realizējusi produkciju par 8 milj. eiro, kas ir par 8% mazāk nekā pērn šajā periodā. Preču pārdošanas apmēri palielinājās Baltkrievijā par 40%, Centrālās Āzijas valstīs par 126%, ES valstīs par 93%, Kaukāza valstīs par 72% un Latvijā par 3%. Kritums pārdošanas apjomos februārī tika piedzīvots Krievijas tirgū par 32% un Citās valstīs par 31%. Atbilstoši iepriekš paziņotajam, sagaidot 2020. gada serializācijas prasību ieviešanu, 2019. gada otrajā pusē Krievijas tirgū notika papildus piegādes.

Šī gada pirmajos divos mēnešos AS “Olainfarm” provizoriskais apgrozījums samazinājās par 31% un bija 12,9 milj. EUR. Visvairāk tika pārdots Baltkrievijā, kur apgrozījums pret iepriekšējā gada pirmajiem diviem mēnešiem pieauga par 7%, Latvijā realizācijas apmēri bija nemainīgi, Centrālā Āzijā tie pieauga par 84% un Kaukāza valstīs par 46%. Tajā pat laikā apgrozījums samazinājās Krievijā par 69% un ES valstīs par 10%.

2020. gada februāra nekonsolidētie rezultāti Realizācija, milj. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2019.g. februāri Baltkrievija 1,999 25% 40% Krievija 1,871 23% -32% Latvija 1,443 18% 3% Centrālā Āzija 0,946 12% 126% ES valstis 0,936 12% 93% Citas valstis 0,651 8% -31% Kaukāza 0,176 2% 72% Ukraina 0 0% -100% Kopā 8,022 100% -8%





2020. gada 2 mēneši nekonsolidētie rezultāti Realizācija, milj. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2019.g. 2 mēnešiem Baltkrievija 3,584 28% 7% Latvija 3,038 23% 0% Krievija 1,74 13% -69% Centrālā Āzija 1,721 13% 84% ES valstis 1,562 12% -10% Citas valstis 1,02 8% -9% Kaukāza 0,264 2% 46% Ukraina 0,002 0% -100% Kopā 12,931 100% -31%

Meitas uzņēmumu rezultāti februārī un par diviem mēnešiem

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2020. gada februārī darbojās 68 aptiekas un to apgrozījums sasniedza 2,2 milj. eiro, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gada februārī. SIA “Silvanols” šī gada februārī apgrozījums bija 0,5 milj. eiro, kas ir par 15% mazāk nekā 2019. gada februārī. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA “Tonus Elast” un tirdzniecības uzņēmuma “Elast Medikl” realizācija 2020. gada februārī veidoja 0,8 milj. eiro, kas ir par 11% vairāk nekā pērnā gada februārī. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums bija 0,3 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” februārī realizējis produkciju par 0,31 milj. eiro, kas ir par 11% vairāk nekā pērn februārī.

Šī gadā pirmajos divos mēnešos AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA “Latvijas aptieka” realizācija sasniedza 4,6 milj. eiro, kas ir par 2% vairāk nekā pērn. SIA “Silvanols” apgrozījums atskaites periodā veidoja 0,9 milj. eiro, un tas ir par 16% mazāk par pagājušā gada līmeni. SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija divos mēnešos veidoja 1,3 milj. eiro, kas ir kāpums par 6%. Veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums divos mēnešos bija gandrīz 0,6 milj. eiro, savukārt Baltkrievijas uzņēmuma “NPK Biotest” apgrozījums šajā pašā periodā bija palielinājās par 8% un sasniedza 0,6 milj. EUR.

2020. gada februāris 2020. gada 2 mēneši “Olainfarm” noieta valstis 30 36 Koncerna noieta valstis 34 41 “Latvijas aptieka” aptieku skaits 68 “Latvijas aptieka” realizācija, milj. EUR 2,164 4,55 “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija, milj. EUR 0,784 1,304 “Silvanols” realizācija, milj. EUR 0,495 0,896 “Diamed” un “Olainmed” realizācija, milj. EUR 0,293 0,596 “NPK Biotest” realizācija, milj. EUR 0,312 0,593

Saskaņā ar AS “Olainfarm” 2020. gada plāniem, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2020. gadā tiek prognozēts 97,3 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 135,5 milj. eiro. Saskaņā ar šeit publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem par pirmajiem diviem mēnešiem ir sasniegti 13% no plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 14% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

“Olainfarm” pārskatīja ziņu par ikmēneša apgrozījuma publicēšanas kārtību. Šī gada aprīlī ir plānots paziņot par marta provizoriskajiem rezultātiem, turpmāk dati par apgrozījumu tiks publicēti reizi ceturksnī, sākot ar otra ceturkšņa pārdošanas rezultātiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.