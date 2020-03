March 17, 2020 11:45 ET

Piippo Oyj:n hallituksen jäsen Antti Olavi Piippo luopuu Piippo Oyj:n osakeomistuksesta

Piippo Oyj Yhtiötiedote 17.3.2020 klo 17.45

Piippo Oyj:n hallituksen jäsen Antti Olavi Piippo on päättänyt tänään tehdyllä lahjoituksella luovuttaa omistamansa Piippo Oyj:n osakkeet kolmelle perilliselleen seuraavasti:

Ville-Matti Piippo, 144.500 osaketta

Lasse Mikael Markus Piippo, 144.500 osaketta

Olli-Pekka Piippo, 144.500 osaketta

Antti Olavi Piippo ei tämän jälkeen omista Piippo Oyj:n osakkeita.

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.

Liite