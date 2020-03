Salling Bank A/S

March 17, 2020 12:59 ET

Følgende blev vedtaget:

Bestyrelsens beretning for året 2019

Salling Banks årsrapport for året 2019

Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2019

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Genvalgte medlemmer: Niels Jørgen Jacobsen, Hem, Martin Ketil Bak, Viborg, Lotte Haunstrup Hansen, Nykøbing M, Lars Krøgh Jørgensen, Skive, Birger Schütte, Eskjær, Torben Kamstrup Jepsen, Viborg, Søren Østergaard Hansen, Balling, Peder Chr. Kirkegaard, Hald, Jan Vang Madsen, Vinderup, Lars Grandjean Johannesen, Randers.

Nyvalgt medlem: Gitte Kammer Fuglsang, Sillerslev

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Som følge af Corona epidemien og de deraf følgende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at undgå forsamlinger, har repræsentantskabet besluttet at udskyde det konstituerende møde den 18. marts 2020 således, at det konstituerende møde i stedet afholdes hurtigst muligt og senest den 15. juni 2020.

Den nuværende konstituering i repræsentantskabet fortsætter indtil det konstituerende møde.

Ligeledes fortsætter de 2 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, indtil det konstituerende møde

Valg af revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

