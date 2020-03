Salling Bank A/S

March 17, 2020 13:02 ET

Som følge af Corona epidemien og de deraf følgende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at undgå forsamlinger, har repræsentantskabet besluttet at udskyde det konstituerende møde den 18. marts 2020 således, at det konstituerende møde i stedet afholdes hurtigst muligt og senest den 15. juni 2020.

Finanskalenderen for 2020 er derfor ændret og ser herefter således ud:

1. Offentliggørelse af årsrapport 2019 onsdag den 19. februar 2020 2. Generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 3. Offentliggørelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2020 onsdag den 13. maj 2020 4. Konstituering af bestyrelse og repræsentantskab mandag den 15. juni 2020 5. Offentliggørelse af halvårsrapport 2020 onsdag den 19. august 2020 6. Offentliggørelse af kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2020 onsdag den 11. november 2020

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.

Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk .

Vedhæftet fil