March 17, 2020 14:51 ET

Communiqué de presse –mardi 17 mars 2020 – 19h45

Assemblée Générale Mixte du 19 mars 2020 à huis clos

L’Assemblée Générale Mixte d’ARGAN devant se tenir le Jeudi 19 mars 2020 à 14 heures 30, au siège de la Société, va devoir se tenir à huis clos.

En effet, dans le contexte actuel d’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, et dans le prolongement du communiqué de presse de l’AMF du 6 mars 2020 relatif aux assemblées générales de sociétés cotées1, la société ARGAN a rappelé à ses actionnaires le 10 mars 2020 la possibilité de voter à distance, soit par correspondance, soit par procuration donnée à une personne de son choix ou au président de l’assemblée générale.

En date du 17 mars, le Président de le République a instauré des mesures de confinement avec des restrictions strictes de circulation.

Dans ce contexte, et conformément aux mesures qui devront être prises, la société informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos et les invite par conséquent à ne pas se déplacer.

La société précise que seront pris en compte tous les votes qui ont été reçus par correspondance dans les délais légaux et confirme que les quorums relatifs aux Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sont atteints.

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2020

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2020 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr













Alexandre Dechaux – Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79 / 07 62 72 71 15

E-mail : alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

















Attachment