Nasdaq Copenhagen A/S

London Stock Exchange

Bourse de Luxembourg

Øvrige interessenter







Selskabsmeddelelse nr. 10/2020



Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







17. marts 2020

Som konsekvens af udviklingen i de makroøkonomiske forhold forventer Sydbank A/S et lavere resultat for 2020, og forventningerne til årets resultat suspenderes. Herudover bringes bankens aktietilbagekøbsprogram til ophør

Forventninger til 2020 suspenderes

Som følge af Covid-19 forventes der en forværring af de makroøkonomiske forhold, der kan påvirke bankens finansielle resultater for 2020 negativt. Derudover er de finansielle markeder påvirket af stor volatilitet, som blandt andet kan få negative konsekvenser for bankens handelsindtægter.

Bankens kapitalgrundlag og likviditetsposition er uændret stærk med en betydelig overdækning i forhold til de regulatoriske krav.

Vi har i Danmark ikke tidligere oplevet en lignende situation, og da banken ikke på nuværende tidspunkt kan forudse de økonomiske effekter af Covid-19, er det besluttet at suspendere forventningerne til årets resultat for 2020 (den tidligere forventning var et resultat for året efter skat i intervallet 700-1.000 mio. kr). Vi forventer, i forbindelse med offentliggørelsen af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020, at kunne give en opdatering vedrørende bankens finansielle forventninger til årets resultat.

Aktietilbagekøb bringes til ophør

Sydbank offentliggjorde den 26. februar 2020 et aktietilbagekøbsprogram på 250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet var planlagt til at blive afsluttet senest 30. september 2020. Aktietilbagekøbsprogrammet bringes i dag til ophør, da bankens bestyrelse af forsigtigheds årsager ikke ønsker at forsætte programmet, idet de økonomiske effekter af Covid-19 er usikre.

Under programmet er der d.d. tilbagekøbt 279.000 egne aktier med en transaktionsværdi på 31.324.580 kr.

Ordinær generalforsamling

Bankens ordinære generalforsamling den 19. marts 2020 kl. 15 udskydes.

Venlig hilsen



Karen Frøsig Bjarne Larsen

adm. direktør bankdirektør

Vedhæftet fil