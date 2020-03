MONTRÉAL, 17 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Hier, Sunwing a annoncé que la compagnie réorientait ses efforts pour se concentrer uniquement sur le rapatriement de clients qui sont actuellement à destination. En conséquence, le transporteur a temporairement suspendu tous ses vols vers le sud du 17 mars au 9 avril afin de concentrer ses ressources sur le retour des clients chez eux en toute sécurité. Hier, les premiers vols de sauvetage ont décollé, rapatriant plus de 500 Canadiens de pays qui avaient annoncé la fermeture de leurs frontières. D'ici à la fin de la journée, plus de 11 000 clients seront ramenés au Canada. La compagnie de voyage s'est engagée à veiller à ce que tous ses clients soient ramenés chez eux en toute sécurité. Les clients rentrent chez eux sur leurs vols réguliers, et les sièges restants seront utilisés pour accueillir d'autres clients de Sunwing qui souhaitent rentrer plus tôt sans frais supplémentaires. Les représentants d' Expériences Sunwing situés dans les complexes hôteliers des destinations de la compagnie de voyage sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider pendant cette période.

Le président de Sunwing Airlines, Mark Williams, a commenté. "Cette situation sans précédent a eu un impact drastique sur nos activités en peu de temps. Bien que nous ayons annoncé une suspension temporaire de nos vols vers le sud jusqu'au 10 avril, nous ne pouvons pour l'instant confirmer quand les vols commerciaux vers le sud reprendront. C'est pourquoi Sunwing a été obligé de communiquer les licenciements à nos membres d'équipage de vol et de cabine hier soir. Nos pilotes et nos agents de bord jouent un rôle crucial dans nos opérations et ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. Dès que nous aurons la confirmation de la date de reprise de nos vols vers le sud, nous avons la ferme intention de rappeler nos membres d'équipage de vol et de cabine. Ce sont des décisions incroyablement difficiles à prendre. Mais les circonstances auxquelles nous sommes confrontés sont désastreuses et nous devons prendre des mesures pour assurer la viabilité à long terme de notre entreprise.

“Compte tenu des graves conséquences de COVID-19 sur nos activités et des efforts que nous mettons en place pour ramener des milliers de Canadiens chez eux, nous recherchons activement le soutien du gouvernement. En tant qu'organisation, nous n'avons jamais sollicité le soutien du gouvernement auparavant. Mais il s'agit de circonstances exceptionnelles. Nos clients ont besoin de nous et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les soutenir".

