Paris, 18 mars 2020 – L’atterrissage du 1er semestre de l'exercice 2019-2020, qui sera publié le 9 avril 2020, devrait être conforme aux prévisions internes et aligné sur les objectifs annuels de l'exercice.

La pandémie de COVID-19 a commencé à produire des effets sur notre activité en Chine à partir de la deuxième quinzaine de janvier, avant de s’accentuer rapidement dans le monde entier en février, le virus se propageant d'une région à l'autre et générant de plus en plus de mesures gouvernementales de sécurité pour limiter sa propagation.

Sodexo se coordonne à l'échelle mondiale, régionale et locale pour assurer la continuité de ses activités et appliquer ses plans en cas de pandémie afin de soutenir et de protéger ses employés et ses consommateurs dans l’ensemble de ses géographies.

La santé et la sécurité des employés et des consommateurs est notre priorité absolue. Sodexo a renforcé les règles déjà existantes en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène personnelle et de contrôle des infections.

La situation étant évolutive, les équipes suivent de près son développement et s’attachent à respecter les directives des institutions compétentes et des autorités locales.

Sodexo est également mobilisé pour assurer la continuité de ses activités et de ses résultats à travers un ensemble d'actions rigoureuses :

une gestion précise et proactive de nos effectifs pour s'adapter aux évolutions rapides de la situation;

une gestion stricte de notre trésorerie (avec notamment un focus sur les créances clients et un report des dépenses d’investissement) ;

une surveillance étroite de notre chaîne logistique pour assurer la continuité et la flexibilité des approvisionnements ;

un suivi attentif de l'exécution de nos services avec une gestion rigoureuse des contrats ;

une gestion stricte de nos frais administratifs ;

une veille active des allègements proposés par les autorités gouvernementales en matière de charges d’impôts directs et indirects, de charges sociales et des mesures de solidarité à destination des employés.

Les résultats du premier semestre incluent un impact modéré en Chine et en Italie en raison du COVID-19, que nous avons pu absorber.

Nous disposons d’outils et de systèmes de reporting suffisamment fin pour identifier, avec précision, les impacts du COVID-19 à posteriori. Néanmoins, il est trop tôt pour déterminer les impacts futurs. Cela est dû à la disparité des situations auxquelles nous sommes confrontées : baisse des volumes, fermeture totale ou partielle d’un site ou encore spécificités propres à chaque site, pays ou région.

Actuellement, les Services sur Sites sont impactés comme suit :

Le segment Education où nous sommes confrontés à des fermetures de sites imposées par les gouvernements mais aussi à des fermetures souhaitées par les clients par mesure de précaution comme aux Etats-Unis.

Le segment Entreprises & Administrations Sport & Loisirs : les stades, les lieux de culture, les salons des compagnies aériennes et les centres de conférence font face à une forte baisse de fréquentation ou à des fermetures complètes. Services aux Entreprises :de nombreux clients ferment leurs usines, leurs bureaux ou encouragent leurs collaborateurs à travailler à domicile. Energie & Ressources et Services aux Gouvernements : légèrement impactés jusqu’à présent par une baisse des volumes due à une diminution du nombre de visiteurs et au recours au travail à domicile.

Le segment Santé et Seniors est légèrement impacté par la baisse des volumes mais fait face à une évolution rapide des demandes des clients dans un environnement critique et sous pression.

Pour les Services Avantages & Récompenses, il est trop tôt pour avoir de la visibilité sur l'impact de la crise.

À ce stade, il est trop tôt pour déterminer l’impact que ces facteurs combinés pourraient avoir sur les résultats du Groupe au second semestre. Sur la base des observations des dernières semaines, en Chine, en Italie, en France et aux États-Unis, nous pouvons voir que pour 100 M€ de baisse de chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d’exploitation est d'environ -30% selon les pays et les segments.

Nous effectuons actuellement un exercice complet de prévision « bottom-up » basé sur les fermetures et les estimations de fréquentation révisées et fournirons une mise à jour lors de la publication de nos résultats du premier semestre le 9 avril prochain. Actuellement, selon les premières estimations au regard des nombreuses incertitudes, l’impact pourrait être d'environ 2 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires annuel.

Bien que nous restions confiants sur la solidité de notre marché, de notre situation financière, des perspectives positives à moyen terme et du potentiel de Sodexo, nous n'avons d'autre choix, à ce stade, que de suspendre nos objectifs confirmés en janvier jusqu'à ce que la situation se stabilise.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2019)



22,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé



470 000 collaborateurs



19e employeur privé mondial



67 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



7,7 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 17 mars 2020)

