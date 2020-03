Communiqué de presse

Chiffre d’affaires consolidé à 861,8 millions d’euros, en hausse de 7,9% à cours de change variables (+4,6% à cours de change constants)

Résultat d’exploitation de 59,8 millions d’euros (+21,3%)

Résultat net à 61,4 millions d’euros

Résultat net – part du groupe à 43,2 millions d’euros

Dividende de 25 centimes par action





En millions d’euros 2019 2018 Variations à cours de changes variables* Variations à cours de changes constants* Chiffre d’affaires consolidé 861,8 798,5 7,9% 4,6% Autres produits d’exploitation 2,9 3,1 -7,8% -10,3% Charges d’exploitation -804,9 -752,3 7,0% 4,6% Résultat d’exploitation 59,8 49,3 21,3% 16,3% Résultat financier -8,8 6,0 - - Résultat des sociétés mises en équivalence 18,4 17,5 5,5% 1,9% Résultat avant impôt 69,3 72,8 -4,7% -7,9% Impôt sur les sociétés -7,9 -13,9 -43,2% -43,5% Résultat net consolidé 61,4 58,8 4,4% 0,5% Résultat net - part du Groupe 43,2 43,4 -0,3% -3,9 Intérêts minoritaires 18,2 15,4 17,8% 12,9%

* Variations calculées sur la base des montants en K€

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 17 mars 2020 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2019. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d’audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier annuel de la Société.

Aperçu des activités

L’activité d’intermédiation professionnelle du Groupe au travers de Compagnie Financière Tradition est en croissance en 2019 par rapport à l’exercice précédent, dans un environnement de marché relativement changeant. Après un premier semestre en légère croissance, l’activité a fortement progressé pendant l’été pour revenir à l’équilibre sur les derniers mois de l’exercice. Par ailleurs, le groupe Compagnie Financière Tradition a continué, de renforcer sa présence dans certaines régions et sur certaines classes d’actifs.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé ajusté (soit, y compris quote-part des co-entreprises) du groupe Compagnie Financière Tradition atteint CHF 1'012,4 millions contre CHF 971,7 millions en 2018, soit une hausse de 4,2 % à taux de change courants et de 4,7 % à cours de change constants. Le chiffre d’affaires ajusté de l’activité d’intermédiation professionnelle ressort en hausse de 5,0 % à cours de change constants pour atteindre CHF 975,7 millions alors que l’activité dédiée à une clientèle de particuliers au Japon, Gaitame.com, est en légère baisse de 2,7 % à CHF 36,7 millions.

Dans le cadre des activités de bourse en ligne, Bourse Direct, leader français de la bourse en ligne a poursuivi son développement en 2019 dans un contexte de marché encore marqué par une très faible volatilité. Le volume d’ordres exécutés de près de 3,0 millions, enregistre ainsi une baisse sur l’année 2019. Avec près de 162 000 comptes de clients fin 2019, Bourse Direct enregistre un recrutement record de nouveaux comptes en croissance de 20,7%. Par ailleurs, Bourse Direct diversifie son offre de service sur des produits d’épargne et est encore récompensée pour la qualité de son service client en 2019.

********

Chiffre d’affaires et résultats

VIEL & Cie réalise un chiffre d’affaires consolidé de 861,8 millions d’euros, en hausse de 7,9 % par rapport à l’année précédente à cours de change variables.

A cours de change constants le Groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 4,6 %.

La répartition des revenus consolidés de VIEL & Cie par secteur d’activité se présente comme suit :

En millions d'euros 2019 2018 Intermédiation professionnelle 830,4 765,1 Bourse en ligne 31,4 33,4 Chiffre d'affaires consolidé 861,8 798,5

En 2019, le chiffre d’affaires n’a été impacté par aucune variation de périmètre.

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 2,9 millions d’euros et sont constitués de produits divers provenant des filiales opérationnelles.

Les charges d’exploitation, d’un montant de 804,9 millions d’euros en 2019 sont en hausse de 7,0 % à cours de change variables et sont principalement constituées de charges de personnel, de frais de télécommunication et d’information financière, et de frais de représentations et de marketing des filiales opérationnelles de VIEL & Cie.

Le résultat d’exploitation consolidé de VIEL & Cie s’élève à 59,8 millions d’euros en 2019, contre 49,3 millions d’euros en 2018 soit une hausse de 21,3 % à cours de change variables et de 16,3 % à cours constants.

VIEL & Cie enregistre un résultat avant impôts d’un montant de 69,3 millions d’euros contre 72,8 millions d’euros en 2018.

La quote-part de résultat d’exploitation des sociétés mises en équivalence s’élève à 18,4 millions d’euros en 2019 (17,5 millions d’euros en 2018) en raison notamment d’une plus forte contribution de deux sociétés affiliées en Asie.

Le résultat financier net s’inscrit en baisse et s’établit en perte de 8,8 millions d’euros contre un produit de 6,0 millions d’euros en 2018. En 2018, le résultat financier comportait des plus-values réalisées ou latentes significatives, enregistrées sur différentes lignes de titres de participation.

La charge d’impôt consolidée constatée en 2019 s’établit à 7,9 millions d’euros, contre 13,9 millions d’euros en 2018, soit une baisse significative s’expliquant par l’activation d’impôts différés aux Etats-Unis.

VIEL & Cie enregistre ainsi un résultat net consolidé de 61,4 millions d’euros contre 58,8 millions d’euros en 2018, en hausse de 0,5 % à cours de change constants. Les intérêts minoritaires s’établissent à 18,2 millions d’euros en hausse de 17,8 % par rapport à 2018.

Le résultat net - part du groupe s’inscrit à 43,2 millions d’euros en 2019 contre 43,4 millions d’euros en 2018,

Bilan

Les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie s’établissent à 494,0 millions d’euros contre 476,8 millions d’euros en 2018, dont 372,4 millions d’euros pour la part du Groupe après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 20,4 millions d’euros.

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 17 mars 2020 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2019. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d’audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier de la Société

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 11 juin 2020, la distribution d’un dividende de 25 centimes d’euro par action au titre de l’exercice 2019, versé en numéraire.

Perspectives

En 2020, VIEL & Cie accompagnera ses filiales dans leurs stratégies de développement.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, VIEL & Cie s’assure que ses filiales ont mis en place les dispositfs adaptés pour garantir une continuité d’activité tout en s’assurant de la sécuité de ses collaborateurs.

La volatilité observée sur les marchés depuis le début de l’année et notamment l’augmentation notable sur le mois de mars entrainant ainsi une hausse des volumes d’activité démontre le caractère essentiel du cœur de métier de Tradition qui permet d’assurer la liquidité mondiale et ce, sur les différentes classes d’actifs. Sur les activités de bourse en ligne, les volumes connaissent également un accroissement significatif.

Le groupe Compagnie Financière Tradition demeurera attentif aux opportunités de croissance organique et externe afin de compléter encore davantage son portefeuille de produits dans une industrie en phase avancée de consolidation autour des trois acteurs globaux dont Compagnie Financière Tradition.

Dans un contexte de taux d’intérêt très bas qui pénalisent ses résultats, Bourse Direct accélèrera encore en 2020 son rythme de recrutement de nouveaux clients, et s’assurera d’une amélioration constante de la qualité de son service clients et d’une évolution de sa plateforme internet. Bourse Direct poursuivra la diversification de son offre vers des produits d’épargne.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 29 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 300 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, (VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de l’exercice de l’année comparés aux cours moyens de l’année précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de l’année N-1 sur les deux années de comparaison.

Paris, le 18 mars 2020

Contacts :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 56 43 70 20









Image 7

Claire Doligez

T : + 33 1 53 70 74 48













Pièce jointe