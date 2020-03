(2020-03-18) Kitron avholder i dag en kombinert webcast og telefonkonferanse for å gi en oppdatering om selskapets drift og utviklingen mot de strategiske og finansielle målene og ambisjonene som ble presentert under fjorårets kapitalmarkedsdag.



Selv om dette er en planlagt strategisk statusrapport, vil selskapet også gi en oppdatering om den kortsiktige situasjonen knyttet til koronaviruset.

– Det siste året har vi tatt lange skritt langs den veien vi la ut på i fjor mot 2025. Vi har integrert en ny virksomhet i USA, åpnet en ny fabrikk i Polen og utvidet kapasiteten i Kina. På kort sikt har vi iverksatt kraftfulle tiltak for å redusere risikoen knyttet til koronasituasjonen. For øyeblikket opererer alle våre anlegg som normalt. Basert på det vi for øyeblikket vet, ser vi ut til å være i rute mot våre utsikter for 2020. Usikkerheten kan imidlertid gi større volatilitet i den kommende månedene. Men så langt er etterspørselen fortsatt sterk og stabil, sier Peter Nilsson, administrerende direktør i Kitron.

2025-ambisjoner

Kitron vil fortsette sin vekststrategi, kombinert med robuste driftsmarginer og kapitaldisiplin. Selskapet fastholder de kommuniserte ambisjonene for 2025: Driftsinntekter på 5 milliarder kroner, en driftsmargin (EBIT) på 7 prosent og avkastning på driftskapital (ROOC) på 25 prosent.

Kapasitetsutvidelsen som ble utført i fjor ansees som tilstrekkelig til å nå inntektsambisjonen for 2025.

Vekstdrivere

Kitron opprettholder sitt fokus på nåværende markedssektorer og har identifisert tre vekstdrivere for relevante markeder:

Den langsiktige trenden mot outsourcing fortsetter

Elektrifisering på bred front

Internet of Things driver tilkobling av stadig flere produkter

Disse makrotrendene byr på spennende vekstmuligheter preget av komplekse produkter med høy margin og medium volum.



Corona-situasjonen

Så langt har vi ikke opplevd vesentlige forstyrrelser av vår virksomhet, verken internt eller når det gjelder leverandører eller kunder. Anlegget vårt i Kina ble påvirket av de midlertidige restriksjonene som ble pålagt av myndighetene, men det er nå tilbake til normal kapasitet, og vi vil øke kapasiteten fremover. Alle andre anlegg har fungert som normalt. Alle leverandører i Kina har startet driften på nytt. Det har så langt ikke vært noen store forstyrrelser i forsyningskjedene utenfor Kina. Fremover forbereder vi oss på noe komponentknapphet og gjennomfører tiltak for å håndtere en slik situasjon.

Generelt er det vanskelig å evaluere effekten av denne raskt skiftende situasjonen, men Kitron har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risiko og beskytte kapasiteten.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

