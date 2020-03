Nilfisk Holding A/S

March 18, 2020 03:13 ET

March 18, 2020 03:13 ET

Selskabsmeddelelse

18. marts 2020

Meddelelse nr. 4/2020

Bestyrelsen i Nilfisk Holding A/S har truffet beslutning om at udskyde selskabets ordinære generalforsamling, der skulle være afholdt den 19. marts 2020.

Beslutningen er truffet af hensyn til aktionærernes og medarbejdernes sikkerhed, og som følge af de danske myndigheders seneste COVID-19 retningslinjer for afholdelse af arrangementer, der blev kommunikeret den 17. marts.

Grundet den aktuelle usikkerhed omkring forløbet af COVID-19 pandemien, er der endnu ikke fastlagt en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen. Det forventes dog at afholde generalforsamlingen inden udgangen af april med forbehold for lovændringer. Når der foreligger en ny dato, udsendes indkaldelse med agenda.

Kontakt

Investor Relations

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

T: +45 2128 5832

Media Relations

Louise Refsgaard Klinge

Global Media Relations

T: +45 2067 0833

Vedhæftet fil