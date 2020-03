Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Korrektion af selskabsmeddelelse offentliggjort kl. 8:00. Denne selskabsmeddelelse erstatter den der er offentliggjort kl. 8:00.

På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Derfor ændres i de midlertidig satser, der tidligere er udmeldt. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres store spreads mellem køb- og salgspriser og det er meget vanskeligt at sælge danske obligationer.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0016105380 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,35 0,35 0,05 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,35 0,35 0,05 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 0,05 DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,00 0,30 0,30 0,10

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0015942650 Danske Indeksobligationer KL 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0016105380 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,65 0,65 0,05 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,65 0,65 0,05 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,95 0,95 0,05 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,95 0,95 0,10 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,65 0,65 0,05 DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,00 0,30 0,30 0,10

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management