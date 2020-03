March 18, 2020 03:50 ET

Bestyrelsesformand for Kapitalforeningen Jyske Portefølje, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2019 havde været et samlet overskud på 532 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2019 udgjorde 4.542 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2019.

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Kapitalforeningen Jyske Portefølje vedrørende følgende:

I §§ 6, stk. 1-6 slettes ”Andele kan noteres på navn”, da det fremgår af § 9, stk. 4. I §§ 6, stk. 2-6 flyttes der rundt på rækkefølgen af afsnittene for at skabe en bedre forståelse.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer

Bestyrelsen blev genvalgt.

Som revisor blev BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvalgt.

