March 18, 2020 03:59 ET

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2019 havde været et samlet overskud på 3.713 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2019 udgjorde 31.039 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2019.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger:

Afdelingsnavn Udbytte pr. bevis Jyske Invest Korte Obligationer KL 0,40% Jyske Invest Lange Obligationer KL 2,60% Jyske Invest Favorit Obligationer KL 0,00% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 0,00% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 5,00% Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 1,10% Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL 0,20% Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL 2,10% Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 5,40% Jyske Invest Danske Aktier KL 5,40% Jyske Invest Europæiske Aktier KL 0,00% Jyske Invest Globale Aktier KL 1,50% Jyske Invest Globale Aktier Special KL 3,40% Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 15,90% Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 0,00% Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 4,20% Jyske Invest USA Aktier KL 12,00% Jyske Invest Favorit Aktier KL 6,60% Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 5,60% Jyske Invest Indiske Aktier KL 7,50%

Udbyttet var til disposition den 24. januar 2020.

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

I §§ 6, stk. 1-22 tilføjes ”,del 1” til teksten ”Der investeres på de regulerede markeder, der er godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.” I §§ 6, stk. 3-9 og 11-12 tilføjes ”Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut”, så indskud bliver en del af afdelingens investeringspolitik. I §§ 6, stk. 7 og 15 ændrer afdelingerne navn, så ”special” erstattes af SRI. I § 6, stk. 23 tilføjes regionale myndigheder som udsteder af værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue. I Bilag 1 ændres teksten, så regionale myndigheder tilføjes som udsteder af værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer

Bestyrelsen blev genvalgt.

