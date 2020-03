United Bankers Oyj

JOHDON LIIKETOIMET 18.3.2020 kello 10:00

United Bankers Oyj: Johdon liiketoimet – Oy Castor-Invest Ab

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Oy Castor-Invest Ab

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: von Troil, Carl Gustaf

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: United Bankers Oyj

LEI: 743700J2WO3J6XGFPG77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700J2WO3J6XGFPG77_20200318093110_2

Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-17

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000081427

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,8 EUR

(2): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 6,9 EUR

(3): Volyymi: 377 Yksikköhinta: 6,9 EUR

(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,9 EUR

(5): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,9 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(5): Volyymi: 2 000 Keskihinta: 6,875 EUR

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Katariina Kataja, United Bankers Oyj

Sähköposti: katariina.kataja@unitedbankers.fi

Puhelin: 09 2538 0348, 040 527 1427



United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.