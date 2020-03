Oslo, 18. mars 2020: Yara har i dag publisert årsrapport for 2019 inkludert årsregnskap for 2019 med noter. Rapporten er tilgjengelig på Yaras nettsted:



www.yara.com/2019





Om Yara



Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden tas vare på. Vi arbeider for vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult, og en klode som er vernet om. Derfor har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for mat for å utvikle mer klimavennlige løsninger innen plantenæring, og vi arbeider for å gjøre produksjon av mineralgjødsel mer bærekraftig. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, som fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa. Selskapet er tilstede over hele verden med om lag 16.000 ansatte og drift i over 60 land. I 2019 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.



www.yara.com





