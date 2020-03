Oslo, 18. mars 2020: Det vises til Yaras børsmelding 7. februar 2020. Yaras styre vil foreslå overfor generalforsamlingen at selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 7.259.680, og vil foreslå et utbytte på NOK 15,00 per aksje som betales for regnskapsåret 2019.





Styret vil foreslå at selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 7.259.680 fra NOK 463.084.482,90 til NOK 455.824.802,90 ved sletting av 2.724.026 av selskapets egne aksjer og innløsning og sletting av 1.546.374 aksjer eiet av Den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av NOK 554.886.929 med tillegg av rentekompensasjon og justert for utbetalt utbytte til Den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig kurs betalt ved tilbakekjøp av egne aksjer i markedet.



Nøkkeldatoer for Yara International ASA 2019 utbytte:



Aksjen handles eks. utbytte NOK 15,- fra: 08. mai 2020

Eierregisterdato: 11. mai 2020

Utbetalingsdato: 18. mai 2020

Utbetalingsdato ADR: 26. mai 2020





