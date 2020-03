Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet på grund af fortsat markedsuro, hvilket har medført, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursfald. Derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

SPICUMKLA Sparinvest Cumulus Value KL A DK0010014778 SPIMAKKLA Sparinvest Momentum Aktier KL A DK0010311125 SPIMAAKLA Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A DK0060012896 SPIVAKLA Sparinvest Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVEMKLA Sparinvest Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIDJWKL Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL DK0010297464 SPIEMIKL Sparinvest INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIUSGKL Sparinvest INDEX USA Growth KL DK0010298272 SPIUSSKL Sparinvest INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 SPIUSVKL Sparinvest INDEX USA Value KL DK0010298439 SPIGLAMRIKL Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 SPIMIXMIBNRISKKLA Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMLRKLA Sparinvest Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMMRKLA Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMHRKLA Sparinvest Mix Høj Risiko KL A DK0060623346





Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

Med venlig hilsen

Lars Højberg

Chief Operating Officer