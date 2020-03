2019 var præget af en stor ændring i aktiemarkedets investortillid. Oven på et større dyk i aktiemarkedet i slutningen af 2018 viste markedet gennem hele året en næsten konstant fremgang i takt med, at usikkerheden omkring præsident Donald Trumps handelspolitik aftog. Aktiemarkedet havde også gavn af, at den amerikanske centralbank modererede sine tiltag til stramninger.



I betragtning af, hvor stort et afkast aktiemarkedet leverede for året, steg de lange renter kun moderat – og først i de sidste måneder af året. Specielt foreningens aktieafdelinger leverede høje afkast for året, men grundet det fortsat stagnerende makroøkonomiske miljø samt de fortsat meget lave renter, lå flere af de aktiebaserede afdelingers afkast under deres respektive sammenligningsindeks.

Alle foreningens afdelinger gav positive afkast i 2019.

I hovedtræk kan udviklingen i Investeringsforeningen Sparinvest opsummeres således:

Afkastet for foreningens aktieafdelinger blev på mellem 7,37% og 28,69%



Afkastet for foreningens afdelinger for danske obligationer blev på mellem 0,02% og 3,33%



Afkastet for foreningens afdelinger for virksomhedsobligationer blev på mellem 5,30% og 10,78%



Afkastet for foreningens indeksafdelinger blev på mellem 0,07% og 39,13%



Afkastet for foreningens blandede afdelinger blev på mellem 4,97% og 15,82%

Foreningens formue var ved udgangen af 2019 på 48,9 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev 5,5 mia. kr.



Foreningens årsrapport er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk .





