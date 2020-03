PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2020 klo 11:50

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ: VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUMINEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus on päättänyt perua alun perin keskiviikkona 25.3.2020 klo 13:00 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen koronavirustilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen 16.3.2020 linjausten seurauksena.

Plc Uutechnic Group Oyj kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.



Uudessakaupungissa 18.3.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouko Peräaho, +358 50 074 0808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.