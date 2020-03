MONTRÉAL, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a publié aujourd'hui une lettre de son président-directeur général, Jonathan Ferrari, détaillant les mesures et le soutien de Goodfood à tous ses membres et à toute la population canadienne en ces temps difficiles :



Nous partageons avec vous aujourd’hui les mesures que nous prenons pour nous assurer que tous nos membres et tous nos employés continuent de vivre une expérience positive et sécuritaire à la lumière des récents développements concernant COVID-19 (Coronavirus). Votre santé et votre sécurité sont notre priorité absolue et c’est un engagement que nous prenons très au sérieux.

Veuillez prendre un moment pour revoir les mesures de précaution qui ont été prises :

Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partenaires de notre chaîne d’approvisionnement pour garantir une livraison complète de nos produits et ce, en toute sécurité. Nous nous engageons à ne pas augmenter le prix, et ce, même si nous avons une demande accrue de livraison à domicile. Nous voulons continuer à vous donner le même excellent rapport qualité / prix de Marché Goodfood, peu importe ce qui se passera dans les semaines et mois à venir.



Nous avons pris des mesures pour éviter toute perturbation de notre capacité à nous approvisionner en produits d’excellente qualité et ainsi nous assurer de pouvoir continuer à livrer d'excellents repas et produits d'épicerie à tous nos membres et à toute la population canadienne.



Nous avons encouragé nos employés à travailler à domicile ou à prendre des congés payés en cas de symptômes de rhume ou de grippe ou s’ils ont récemment voyagé.



Nous avons temporairement suspendu notre récupération de boîte vide dans les zones où ce programme est actuellement proposé. Nous vous invitons à recycler vos boîtes et emballages en carton conformément à votre réglementation de recyclage local. Nos partenaires de livraison ne les récupéreront plus jusqu’à nouvel ordre afin de garantir qu’il n’y ait pas de contamination dans nos installations.

Nous avons également suspendu temporairement notre programme de boîtes réutilisables. Si vous êtes inscrit au programme et que vous avez actuellement une boîte réutilisable en votre possession, vous pouvez la laisser dans votre lieu habituel de livraison. Nos partenaires de livraison vont la récupérer et un nettoyage et un assainissement approprié sera fait. Les prochaines livraisons arriveront dans de nouvelles boîtes en carton jusqu’à nouvel ordre afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de contamination dans nos installations.



Nous continuerons à respecter de manière stricte nos normes rigoureuses de propreté ainsi que les procédures sanitaires et de formation dans nos installations de production à travers le pays.



Nous vous encourageons à suivre les meilleures pratiques de préparation et de prévention de Santé Canada en évitant les espaces achalandés, en réduisant les contacts avec les autres, en restant à la maison, en faisant le plein d’articles de première nécessité et en se faisant livrer des provisions à domicile au lieu de faire les courses.

Bien que nous maintenions constamment les normes les plus élevées d’hygiène pour assurer la plus grande fraîcheur et qualité de nos produits, nous mettons encore plus l'accent sur toutes nos procédures de préparation et de manipulation des aliments. Votre sécurité, votre santé et la qualité des aliments que vous recevez sont nos premières priorités.

Nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation. Soyez assuré que les livraisons de Marché Goodfood continueront d’arriver à temps tout en respectant les normes de santé et de sécurité les plus strictes.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à contacter notre équipe de la Brigade du Bonheur – nous vous aiderons au mieux.

Restez en sécurité, en bonne santé et heureux,

Jonathan Ferrari

PDG et Co-fondateur

