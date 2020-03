MONTRÉAL , 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX-V : SOI) ont le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage au diamant totalisant 2 000 mètres sur la propriété aurifère Aquilon à Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Cette campagne de forage représente la première étape d’un programme totalisant 10 000 mètres qui sera complété ultérieurement.



En plus de tester le prolongement en profondeur des trois principaux indices aurifères à haute teneur, les sondages vérifieront la présence de nouvelles minéralisations aurifères dans le corridor structural du Loup. Ce corridor s’étend sur une superficie d’environ 5 km2 et contient l’ensemble des minéralisations aurifères connues à ce jour sur la propriété.

Plus d’une quinzaine d’indices filoniens à haute teneur en or ont été découverts au fil des années par Sirios et ses partenaires sur la propriété Aquilon. Certains de ces indices ont été testés par des rainures en surface et par des forages de faibles profondeurs. Par exemple, des résultats tels que 3 230,89 g/t Au sur 0,80 (m) ont déjà été obtenus sur la veine Lingo 3 Ouest (réf.: communiqué 26/06/2008) de même que 834,4 g/t Au sur 1,71 m sur la veine Môman et 133,67 g/t Au sur 0,82 m sur la veine Fleur de Lys (réf.: communiqué 19/01/2011). Les indices demeurent tous ouverts en profondeur suivant une plongée vers le nord-nord-est. Les communiqués antérieurs sur Aquilon sont disponibles au lien suivant : sirios.com/aquilon .

La propriété Aquilon, détenue à 100% par Sirios, comprend 140 claims couvrant près de 70 km carrés. Elle est située à environ 1 750 km au nord de Montréal et 490 km à l’est de Radisson. La propriété est facilement accessible par réseau routier en toute saison via la route menant à la centrale hydro-électrique Laforge 1 à 20 km au nord de la route Trans-taïga.

Sirios met en place des mesures de précaution face à la COVID-19

Ressources Sirios fait passer la santé et la sécurité de ses employés et de ses sous-traitants avant toute autre considération. C’est pourquoi, par mesure de précaution, ses dirigeants ont pris la décision de fermer le bureau administratif de Montréal jusqu’à nouvel ordre. Tous les membres du personnel de Montréal accomplissent leur travail à partir de leurs domiciles, et ce, depuis la semaine dernière. Le télétravail leur permet de continuer leurs tâches habituelles puisque Sirios est dotée d’un système informatique efficace permettant un accès sécurisé à distance au serveur de la compagnie. De plus, des mesures préventives ont également été mises en place pour les membres de notre équipe technique et des sous-traitants qui travaillent en ce moment sur le terrain à Eeyou Istchee Baie-James. Le forage se poursuit donc sur les propriétés Cheechoo et Aquilon. Nous suivons avec intérêt le développement de la situation et les recommandations émises par le gouvernement afin d’implanter efficacement les mesures nécessaires.

Roger Moar, géo., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Fondée en 1995, Ressources Sirios génère et explore elle-même ses projets d’exploration minière. Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à la Baie-James au Québec, Canada, SIRIOS se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le potentiel aurifère de Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

