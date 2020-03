Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 18.3.2020 klo 13.30 (CET)

Savosolar aloittaa yt-neuvottelut koronatilanteen johdosta

Savosolar Oyj valmistautuu sopeuttamaan toimintaansa koronatilanteen aiheuttamien mahdollisten negatiivisten vaikutusten takia ja käynnistää Suomen yhtiön henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluissa käsitellään noin 25 henkilön mahdollista lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti korkeintaan 90 päiväksi, käyttäen kahden viikon neuvotteluaikaa. Yhtiöllä on useita projekteja aktiivisessa tarjousvaiheessa, eivätkä sopeuttamistoimenpiteet siten koske myyntihenkilöstöä.

