eQ OYJ SIJOITTAJAUUTINEN

18.3.2020, klo 14:40

Kutsu eQ Oyj:n yhtiökokoukseen julkaistiin pörssitiedotteella 6.2.2020. Kyseinen tiedote löytyy alla olevan linkin takaa: https://tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3696367&lang=fi-FI&companycode=sf-ama&v=sf-ama_new .

eQ Oyj on päättänyt useista, 25.3.2020 klo 16.00 Rake-salissa järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimista pienentääkseen riskiä koronaviruksen leviämisestä.



eQ Oyj:n yhtiökokouksesta järjestetään webcast-lähetys, jonka kautta osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Webcast-palvelun kautta osakkeenomistaja voi lähettää kysymyksiä etukäteen sekä kokouksen kuluessa. Linkki webcast-lähetyksen seurantasivulle ja muihin yhtiökokous-materiaaleihin löytyy yhtiön verkkosivuilta: https://www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset . Webcast-lähetys ei mahdollista osakkaan äänioikeuden käyttämistä kokouksessa. Webcast-lähetyksen katselun edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti. Ilmoittautuminen webcast-lähetykseen tulee tehdä 24.3.2020 klo 16.00 mennessä ilmoittautumislomakkeella yllä mainitussa verkko-osoitteessa.

Kaikki yhtiökokouksessa pidettävät esitykset tullaan julkistamaan etukäteen yhtiön verkkosivuilla.

Muistutamme myös, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet puoltavansa keskeisiä yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia.

Tartuntavaaran vuoksi yhtiökokouksessa ei tule olemaan ruoka- tai juomatarjoiluja.

Tämänhetkinen koronaviruksen leviämistilanne huomioon ottaen, kehotamme osakkeenomistajiamme vakavasti harkitsemaan, että he seuraisivat eQ Oyj:n yhtiökokousta webcast-lähetyksen välityksellä.

Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan eQ:n osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja terveys.

Helsinki 18.3.2020

eQ Oyj

Lisätietoja:

Juha Surve, johtaja, lakiasiat eQ Oyj, +358 (9) 8733 tai +358 50 303 6099, juha.surve@eQ.fi.

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 11,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.