TORONTO, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har glädjen att meddela att man har ingått ett kreditavtal med HSBC Bank Canada (”HSBC”) och Macquarie Bank Limited (”Macquarie”) som tillhandahåller (i) en prioriterad återkommande kreditfacilitet på ett sammanlagt belopp på upp till 25 miljoner USD samt (ii) en prioriterad kreditfacilitet på ett sammanlagt belopp på upp till 40 miljoner USD (”Syndikerad facilitet”). Den syndikerade faciliteten ändrar och återinsätter Bolagets nuvarande bilaterala återkommande kreditfacilitet på 40 miljoner USD som skulle förfalla den 24 juli 2020 (”Nuvarande facilitet”). Det initiala kreditutnyttjandet enligt den Syndikerade faciliteten kommer att användas för att återbetala den Nuvarande faciliteten till fullo och för att finansiera återköp eller inlösen av de utestående prioriterade utbytbara guldobligationerna som utfärdats av Gold Exchangeable Limited (”Guldobligationerna”).



Den Syndikerade faciliteten kommer att löpa på tre år. Utöver återbetalningen av den Nuvarande faciliteten och återköpet eller inlösen av Guldobligationer, kommer intäkterna från den Syndikerade faciliteten att användas för allmänna verksamhets- och rörelsekapitaländamål. Den Syndikerade faciliteten ska minskas med 3,0 miljoner USD varje kvartal med början den 30 september 2020 till och med den 31 december 2020, och därefter återbetalas i åtta lika stora kvartalsavbetalningar på 3,78 miljoner USD med början den 31 mars 2021, med slutbetalning på cirka 28,78 miljoner USD på förfallodagen den 16 mars 2023. Den Syndikerade faciliteten medger förtida återbetalningar utan straffavgift och kommer att inneha värdepapper motsvarande en majoritet av Bolagets materiella tillgångar.

Tillsammans med den Syndikerade faciliteten har Mandalay ingått i två separata hedgingprogram med HSBC och Macquarie på totalt 150 000 uns säljbart guld under den Syndikerade facilitetens treårsperiod med början månadsvis i juli 2020, eller 50 000 uns säljbart guld om året. Hedgen består av en collarhedge utan kostnad på 75 000 uns säljbart guld med ett minimipris på 1 550 USD per uns och ett maximipris på 1 617 per uns, samt ett terminskontrakt på guld i australiska dollar för återstående 75 000 uns säljbart guld till 2 390 AUD per uns.

Samtidigt med verkställigheten av den Syndikerade faciliteten, ingick Mandalay även ett inköpsavtal om obligationer med en innehavare av en betydande andel av de utestående Guldobligationerna, enligt vilket Mandalay samtycker till att köpa sådana Guldobligationer för annullering. När denna transaktion genomförts avser Mandalay att utöva sina rättigheter enligt avtalet rörande Guldobligationerna och förmå Gold Exchangeable Limited att lösa in alla återstående Guldobligationer till ett pris som motsvarar det nominella värdet på dessa Guldobligationer plus upplupen och obetald ränta. Innehavare av Guldobligationer har fortsatt rätt att byta ut Guldobligationerna mot aktier i SPDR Gold Trust i enlighet med villkoren för Guldobligationer i avvaktan på inlösen.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterade: ”Vi är extremt nöjda över att ha åstadkommit ett viktigt strategiskt initiativ för Bolaget och omstrukturerat vår skuld med både HSBC och Macquarie. Bägge långivare har varit otroligt stöttande under processen. Detta understryker tilltron till båda våra produktionstillgångar och kommer tveklöst att bidra till Bolagets framgång på lång sikt.”

Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt den betydelse det har i gällande lagstiftning rörande värdepapper, inklusive uttalanden rörande den Nya kreditfaciliteten samt återköp och inlösen av utestående Guldobligationer. Det finns ingen garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.