Médecine Nucléaire/ Radiopharmacie/Logistique

Loos, France, RLG, siège d'Isovital, 18 mars 2020 : Covid-19 : maintien de l’activité de transport de radiopharmaceutiques vers les hôpitaux

En cette période inédite et si difficile pour toute la communauté, pour les patients et pour l’ensemble des équipes médicales, les équipes du RLG restent mobilisées.

Philippe Sueur, Président d’Isovital a indiqué : « Je remercie vivement pour leur professionnalisme et leur dévouement les équipes et les partenaires du RLG qui, dans le plus strict respect des instructions publiques et de nos procédures coordonnent et assurent toujours les livraisons de radiopharmaceutiques pour les patients ».

Déployant son "plan de pandémie grippal" et bénéficiant d'une dérogation à titre permanent, le RLG continue à assurer l’ensemble des transports de radio-pharmaceutiques vers les hôpitaux du territoire et continuera à déployer les efforts nécessaires pour maintenir ses activités de transport de radiopharmaceutiques.

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Service international (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International, en Belgique (ISI). En 2019, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.radiopharmalogistics.com/

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/

Contact RLG : Sandra Roque-Verhoye

sverhoye@isovital.fr

+33 (0) 3 20 16 02 49