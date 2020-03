SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 59/2020

Tvis, 18. marts 2020

Ledende medarbejderes transaktioner – CEO køber aktier i TCM Group A/S

I henhold til artikel 19 i Markedsmisbrugsforordningen skal TCM Group A/S ("Selskabet") hermed meddele, at Selskabet har modtaget information om at CEO Torben Paulin har købt aktier i Selskabet for DKK ca. 0,3 mio.

Se venligst vedhæftede fil for detaljer.





For yderligere information kontakt venligst:

CEO Torben Paulin, TCM Group A/S, på tlf. +45 97 43 52 00

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vedhæftet fil