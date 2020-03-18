魁北克省拉瓦勒, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专门从事以灵活创新方式进行全面早期药品开发的美国及加拿大CRO（委托研究机构） Altasciences 今天宣布，该机构已与位于中国及美国的转化及咨询临床研究机构 Amador Bioscience 签署合作协议。这一合作伙伴关系旨在扩大世界级的能力和资源，促进中国和北美的药物研发。

“我们为能与Amador Bioscience背景广泛的专家团队合作，特别是为支持中国快速增长的创新生物技术产业而感到非常欣喜”，Altasciences执行副总裁Steve Mason表示。

Altasciences和Amador Bioscience将合作进行针对IND要求的临床前研究，设计和执行早期临床项目，包括首次人类试验和概念验证试验，并为跨太平洋的药物开发项目提供实验室服务等端到端解决方案。

“我们很高兴与Altasciences合作，为我们的客户提供世界级的临床前和临床设施、个性化服务和25年来成功开展临床试验的专业知识”，Amador Bioscience总经理陈小敏表示。陈女士还补充道，“我们的协同有效合作必将加快新疗法的开发”。

关于Altasciences

Altasciences 是一家具有前瞻性思维、中等规模的合同研究组织，为制药和生物技术公司提供经过验证、灵活的临床前及临床药理学研究方法，包括配方、制造和分析服务。25年多以来，Altasciences与委托方合作，为基于专业知识、更快且更全面的早期药物开发决策提供支持。Altasciences的一体化全套服务解决方案包括临床前安全性测试、临床药理学和概念验证、生物分析、项目管理、医学写作、生物统计学和数据管理，且均可根据委托方的具体要求进行定制。Altasciences帮助委托方以更快的速度将更好的药物交送给需要的人们。Altasciences设施位于美国（西雅图和堪萨斯市）及加拿大（蒙特利尔和拉瓦勒）的战略性地点。

关于Amador Bioscience

Amador Bioscience为领先的生物制药公司提供全球标准实验室、临床研究、战略咨询和监管备案服务。实验室服务侧重于生物分析、生物标志物和免疫原性评估。Amador的临床研究单位专门从事中美创新临床发展战略、方案设计、研究启动和对临床研究的监测。除研发战略和规管通路外，Amador的咨询服务还从事全球标准数据分析，以及生成可供即时提交的研究报告。Amador成功支持了在中国和美国的CTD报备。Amador Bioscience的经营地点是美国（旧金山湾区、弗吉尼亚）和中国（上海、杭州和北京）。