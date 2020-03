WASHINGTON, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nos últimos anos, o Brasil se tornou o maior recipiente de vistos EB-5 da América Latina e está entre os 10 países com o maior número de emissões de vistos pelo Programa EB-5 . Somente em 2019, calcula-se que os brasileiros tenham investido cerca de US$ 246 milhões em projetos de criação de empregos nos EUA. De acordo com um dos requisitos básicos do Programa do Investidor Imigrante EB-5, esse total colaborou com a geração de cerca de 5 mil posições, diretas e indiretas, de emprego no país.



Contudo, em Novembro do ano passado, o Programa EB-5 sofreu diferentes alterações que direta e indiretamente irão afetar a participação do país na obtenção do tão sonhado green card americano. Dentre as mudanças ocorridas, o aumento do investimento mínimo de US$ 500 mil para US$ 900 mil foi o principal ponto de discussão entre investidores brasileiros. Contudo, outras mudanças também irão afetar os interessados em participar do Programa EB-5.

Para esclarecer todas essas mudanças que entraram em vigor no último trimestre de 2019, e para ajudar os brasileiros em busca do green card, a EB5 Capital, juntamente com a EB5 para Brasileiros e o escritório de advocacia SV Law, irá realizar dois webinars exclusivos no final de Março. Gustavo Marchesini, gerente de relacionamento da EB5 Capital, irá trazer as notícias mais recentes sobre a Modernização do Programa EB-5. Lylian Loureiro, immigration advisor e editora da revista EB5 para Brasileiros, irá esclarecer dúvidas sobre os diferentes vistos disponíveis para brasileiros. Fernando Retzler Martins, sócio da SV Law e responsável pela área tributária do escritório, irá identificar e explicar as oportunidades e os riscos tributários envolvidos no processo imigratório e como se planejar para a mudança para os EUA.

