March 18, 2020 10:00 ET

March 18, 2020 10:00 ET

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 18. MAALISKUUTA 2020 KLO 16

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen kuuden Kalmar-mobiilipukkinosturin toimittamisesta Tansania Port Authoritylle Dar es Salaamin satamaan. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.



Noin 95 % Tansanian kansainväliseen kauppaan liittyvistä kuljetuksista kulkee Dar es Salaamin sataman kautta, ja se palvelee myös useita sisämaan maita: Malawia, Sambiaa, Kongon demokraattista tasavaltaa, Burundia, Ruandaa ja Ugandaa. Strategisen sijaintinsa ansiosta satama toimii linkkinä Itä- ja Keski-Afrikan sekä Lähi-idän, Kaukoidän, Euroopan, Australian ja Amerikan välillä. Tansanian satamaviranomaisen ja Kalmarin välille on vuosien saatossa syntynyt tuottoisa ja toimiva suhde, ja Kalmarin ratkaisun nähtiin parhaiten tukevan Dar es Salaamin sataman laajennussuunnitelmia.



Kalmarin mobiilipukkinosturissa yhdistyvät diesel- ja sähkömoottoritekniikan parhaat puolet. Polttoaineenkulutus, päästöt ja huollon tarve ovat alhaiset. Nosturin huoltoväli on yksi markkinoiden pisimmistä – 1 000 käyttötuntia – ja modulaarisen rakenteen ansiosta sitä on helppo muokata asiakkaan tarpeiden mukaan. Tansanian satamaviranomaiselle toimitettavat yksiköt ovat 6+1 konttiriviä leveitä, ne pystyvät pinoamaan 5+1 konttia ja niiden nostokapasiteetti on 40 tonnia. Ne varustetaan muuttuvanopeuksisilla generaattoreilla, jotka parantavat polttoainetehokkuutta optimoimalla kierrosluvun tarvittavan tehon mukaan.



Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar: ”Tansanian satamaviranomaisen ja Kalmarin yhteistyö alkoi jo vuonna 1987, kun toimitimme asiakkaalle ensimmäiset diesel-sähkökäyttöiset mobiilipukkinosturit. Kyseessä onkin yksi pitkäaikaisimpia asiakkaitamme. Meille on ilo jatkaa yhteistyötä Tansanian satamaviranomaisen kanssa ja auttaa sitä saavuttamaan Dar es Salaamin satamaa koskevat strategiset tavoitteet.”



Lisätietoja medialle:



Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar, puh. +358 40 536 0596, mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.com



Liite