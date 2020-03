Til Nasdaq OMX Copenhagen

18. marts 2020

Ændring i forslag til udbytte-udbetaling vedrørende 2019-regnskabet, samt ændring i forventningerne til årets resultat for 2020, som følge af øget finansiel usikkerhed i forbindelse med COVID-19

Situationen med COVID-19, som også har ramt Grønland, har medført en større usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Grønland. Bankens kunder vil i visse segmenter forventeligt også blive påvirket med væsentligt mindre aktivitet, hvilket potentielt kan øge bankens tab. Samtidig er der kraftigt forøget usikkerhed på de finansielle markeder, hvilket påvirker bankens kursreguleringer.

Udbytte-udbetaling for 2019

Set i lyset af den usikre situation, som følge af COVID-19, har GrønlandsBANKENs bestyrelse besluttet at indstille til generalforsamlingen, at udbyttebetalingen på kr. 30 pr. aktie, som foreslået i årsregnskabet 2019 ændres til kr. 0 pr. aktie.

Bankens bestyrelse finder det væsentligt, at banken påtager sig ansvaret for at maksimere bankens i forvejen betydelige kapitalberedskab til at understøtte de grønlandske virksomheders kreditbehov i lyset af den usikre situation. Bestyrelsen mener derfor ikke, at der skal udbetales udbytte i den givne situation, men vil forbeholde sig muligheden for, hvis situationen omkring COVID-19 forbedrer sig i løbet af 2020, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på udbyttebetaling. Der er dermed ikke tale om en generel ændring i bankens udbyttepolitik.

Ændring i forventninger til årets resultat for 2020

På grund af forværringen af de økonomiske udsigter, som følge af COVID-19 situationen, forventes det, at GrønlandsBANKENs finansielle resultat for 2020 vil blive negativt påvirket. Med udgangspunkt i den betydeligt øgede markedsusikkerhed og risikoen for kredittab ved et længerevarende COVID-19-forløb i op til 5 måneder, ændrer GrønlandsBANKEN sine forventninger til årets resultat før skat fra intervallet 120 – 140 mio. kr. til intervallet 80 – 130 mio. kr.

Da den aktuelle situation er uden fortilfælde, og det er vanskeligt at forudsige de finansielle konsekvenser, forventer GrønlandsBANKEN at kunne give en mere præcis opdatering vedrørende vores finansielle forventninger i forbindelse med offentliggørelsen af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020. GrønlandsBANKENs kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 offentliggøres den 6. maj 2020.

