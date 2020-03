Selskabsmeddelelse nr. 9/2020

Holbæk, den 18. marts 2020

Suspendering af forventningerne til 2020



Henset til den eskalerende udvikling i Covid-19 situationen, har sparekassen valgt at suspendere de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020 samt udbyttebetalingen i 2021.

Det kan oplyses, at basisindtjeningen i årets første to måneder fortsætter den stærke udvikling fra 2019, og som minimum ligger inden for det budgetterede.

Sparekassens kapitalprocent er jf. Årsrapport 2019 opgjort til 20,1 %.

Som følge af bortfald af den kontracykliske kapitalbuffer er sparekassens udlånskapacitet alt andet lige forøget med minimum 1 mia. kr.

Som følge af bortfald af den kontracykliske kapitalbuffer er sparekassens NEP-krav sænket til 17,1 % gældende fra den 1. januar 2023.

Sparekassens NEP-kapital udgjorde pr. 31. december 2019 20,1 %, og der er således en passende overdækning.

Sparekassen har således den fornødne robusthed til at imødekomme et forventet lånebehov fra såvel erhvervs- som privatkunder forårsaget af Covid-19 situationen.

Sparekassen vil med individuelle løsninger og under iagttagelse af den lovgivning, vi er underlagt inden for kreditgivning, gøre alt hvad vi kan for at understøtte sparekassens erhvervs- og privatkunder.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand



Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

