Selskabsmeddelelse nr. 12-2020

18. marts 2020





Bestyrelsen i North Media A/S har tidligere ved selskabsmeddelelse nr. 02-20 den 6. februar 2020 foreslået et udbytte på 4,00 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2019.

I samme selskabsmeddelelse oplyste North Media A/S, at koncernen forventede en omsætning i 2020 på 1.075-1.125 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) før særlige poster på 160-190 mio. kr.

North Media A/S kan oplyse, at i januar og februar 2020 har koncernens finansielle resultater været på niveau med de oprindelige forventninger. De kraftige kursfald på danske og amerikanske aktier har imidlertid betydet, at beholdningen af den del af koncernens kapitalberedskab, der er placeret i aktier, pr. den 17. marts 2020 har haft et urealiseret kurstab på ca. 72 mio. kr. Værdien af værdipapirbeholdningen udgør herefter ca. 328 mio. kr.

På grund af den herskende corona-pandemi er situationen i Danmark imidlertid ændret drastisk til meget stor usikkerhed om, hvordan den økonomiske udvikling vil forme sig resten af året. Markedsbetingelserne ændrer sig hurtigt og væsentligt. Derfor trækkes de tidligere offentliggjorte forventninger til 2020 hermed tilbage. Det må forventes, at omsætning og resultat i 2020 bliver lavere end oprindeligt forventet.

I lyset af at fremtidsudsigterne tegner sig negative og uforudsigelige, ændrer bestyrelsen tillige sit forslag til en udbyttebetaling på kr. 4,00 pr. aktie. Bestyrelsen indstiller derfor nu til generalforsamlingen den 27. marts 2020, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019.

Det er bestyrelsens ambition at udnytte sin ret til at udbetale et ekstraordinært udbytte i løbet af 2020, men om dette vil ske, og niveauet for det eventuelle udbytte, vil afhænge af koncernens indtjening og forventninger i lyset af corona-pandemien.

I samtlige koncernens funktioner og forretninger er vi fast besluttede på så vidt muligt at opretholde driften og serviceringen af vores kunder. Samtidig har det højeste prioritet at sikre vores medarbejderes sundhed og sikkerhed. Myndighedernes anbefalinger og instruktioner følges derfor nøje.

Koncernens delårsrapport for 1. kvartal 2020 forventes offentliggjort i henhold til finanskalenderen den 7. maj 2020.



Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Mads Dahl Andersen, mobil 20 42 09 85

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.