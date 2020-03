Investeringsforeningen Nielsen Global Value

March 18, 2020 11:00 ET

March 18, 2020 11:00 ET

Copenhagen, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nielsen Global Value i likvidation, som afholdes den 2. april 2020 kl. 11:00 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø

Indkaldelsen med dagsorden fremgår af vedhæftede dokument, som også kan downloades fra foreningens hjemmeside www.nielsenglobalvalue.dk .

BI Management A/S

på vegne af

Investeringsforeningen Nielsen Global Value i likvidation

c/o BI Management A/S

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø





Vedhæftet fil