ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé aujourd’hui que son assemblée annuelle et extraordinaire du 7 mai 2020 se tiendra en ligne. La Société renonce ainsi à tenir l’événement en personne en raison de la pandémie de COVID-19. Les actionnaires recevront la procédure d’accès à l’assemblée virtuelle dans les prochaines semaines.

Fortis a pris cette décision afin de protéger la sécurité et la santé de ses actionnaires et employés et de la population, ce qui est sa plus grande priorité. La Société compte revenir à des assemblées annuelles en personne à partir de l’an prochain.

« C’est une situation sans précédent pour nous tous. Nous continuons de veiller à la sécurité des employés et d’assurer une distribution d’énergie fiable à nos clients, car c’est notre meilleure façon de contribuer aux efforts collectifs pour freiner la propagation de la COVID-19 », déclare Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis.

Comme c’est le cas lors des tempêtes ou d’autres événements majeurs, les services publics disposent de plans de continuité des activités, qui forment un cadre permettant le maintien de l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel. En outre, l’entreprise a mis sur pied un groupe de dirigeants responsables de la réponse à la pandémie, dont les membres communiquent régulièrement entre eux pour se coordonner et s’échanger les dernières informations.

Voici certaines mesures prises pour protéger la santé et la sécurité des employés tout en continuant de distribuer l’énergie dont les clients ont absolument besoin :

Restriction des déplacements dans toutes les entreprises de la famille Fortis.





Restrictions visant divers aspects, dont les réunions de groupe et l’accueil de visiteurs dans les bureaux. L’éloignement social est encouragé.





Promotion des bonnes pratiques d’hygiène, un des meilleurs moyens de se protéger contre la COVID-19.





De nombreux services publics de Fortis appliquent une politique de travail à la maison pour les employés qui peuvent accomplir leur travail à distance.

« Je suis fier de notre équipe et de sa capacité à se serrer les coudes pour appliquer les meilleures mesures possible. Nous suivons une approche coordonnée et proactive, ajoute M. Perry. J’encourage tout le monde à prendre bien soin d’eux et des autres, et à agir de manière sûre et responsable pour limiter la progression du virus. »

