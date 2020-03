Nkt A/S

March 18, 2020 12:34 ET

Selskabsmeddelelse

18. marts 2020

Meddelelse nr. 4

Udskydelse af den ordinære generalforsamling i NKT A/S, som var planlagt til den 26. marts 2020

Bestyrelsen i NKT A/S har besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling, som var planlagt til den 26. marts 2020, jf. selskabsmeddelelse

nr. 2 af 4. marts 2020.



Beslutningen er truffet af hensyn til aktionærernes og medarbejdernes sikkerhed og er i overensstemmelse med de danske myndigheders opdaterede regler og retningslinjer i forhold til coronavirus, som trådte i kraft den 18. marts 2020.



NKT A/S vil foretage fornyet indkaldelse til den udskudte generalforsamling, så snart der foreligger en dato.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf.: +45 2223 5870

