Blagnac, France, le 18 mars 2020 - 17h35

Montréal, Canada

RESULTATS ANNUELS 2019

Chiffre d’affaires consolidé : 185 M€ soit +16,0% (dont international : +18,9%)

EBITDA : 16, 9 M€ soit +8,1%

Capitaux Propres : 66 M€ soit +16,1%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Les principaux faits marquants de l’exercice sont :

La création de KEY’S (74 key people de SOGECLAIR ont investi 4,86 M€ sous forme d’augmentation de capital, ils détiennent ainsi 6,4% du capital de SOGECLAIR),

L’intégration de SYDAC (activité simulation en Australie, Inde et Royaume-Uni) acquise en 2018 est désormais réussie,

Les minoritaires de l’activité aéronautique en Amérique du Nord ainsi que ceux du véhiculer ont été rachetés, SOGECLAIR en détient ainsi 100%,

Les coopérations intra-groupe ont été renforcées.



Le conseil d’administration, réuni le 12 mars 2020, a arrêté les comptes de l’exercice annuel 2019.

Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

En M€ 2019 2018 2019 / 2018 Chiffre d’affaires 185,0 159,4 +16,0% Dont international 104,7 88,0 +18,9% EBITDA(1) 16,9 15,6 +8,1% En % du chiffre d’affaires 9,1% 9,8% Résultat Opérationnel 8,8 9,1 -3,4% En % du chiffre d’affaires 4,8% 5,7% Résultat Net 5,8 7,0 -16,2% Dont part du groupe 5,0 6,3 -21,5%

(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

Croissance de l’activité

La croissance de l’activité a porté sur l’ensemble des zones géographiques et l’ensemble des divisions. En effet, le chiffre d’affaires du véhiculer hors neutralisation de l’intra-groupe croît de 3%, celui de l’aerospace progresse de 9,7% alors que la simulation bondit de 60,7%.

La rentabilité d’EBITDA par division est détaillée dans le tableau ci-après :

EBITDA / Division En M€ En % du CA Aerospace 10,4 7,0% Simulation 4,5 12,8% Véhiculier 0,2 7,6% Société mère 1,9 Groupe 16,9 9,1%

Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.

Le free Cash-Flow opérationnel 2019 ressort à 8,6M€ en très forte progression.

Le gearing (dette financière nette sur fond propre) s’établit à 36% dont près de 40% au titre des loyers (IFRS 16).

SOGECLAIR dispose d’une trésorerie de près de 19M€.

Proposition de dividende

Le conseil d’administration du 12 mars 2020 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 14 mai 2020, un dividende de 0,90€ par action.

Perspectives

Les incertitudes portent principalement sur :

À court terme, les conséquences du Coronavirus

A moyen terme l’évolution de la parité des devises : € / USD CAD / USD



SOGECLAIR prend dans chaque pays les mesures de protection de ses collaborateurs en préservant au maximum la continuité de ses activités.

SOGECLAIR est positionné sur des marchés porteurs de croissance durable. L’exercice 2020 verra les investissements accrus sous l’effet :

De l’accompagnement du renforcement de nos activités industrielles

De la R&D pour capitaliser sur nos avances dans : Le véhicule autonome, Les technologies digitales et la réalité virtuelle, L’intelligence artificielle, Les matériaux thermoplastiques, La nouvelle génération des logiciels de simulation ferroviaire,



SOGECLAIR est confiant dans son adaptabilité et sa capacité à faire évoluer son modèle.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er trimestre 2020, le 06 mai 2020 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1700 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33





Pièce jointe