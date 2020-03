MONTRÉAL, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui qu’elle reporte son assemblée annuelle des actionnaires à une date ultérieure. La Société évalue ses options de tenir une assemblée virtuelle ou hybride dans le but de protéger la santé et la sécurité de ses employés, actionnaires et autres personnes qui assistent habituellement à l’assemblée annuelle. La mise à jour des dates de clôture des registres et de l’assemblée annuelle des actionnaires vous seront communiquées sous peu.



La décision de reporter l’assemblée et de changer son déroulement est motivée par l’évolution rapide des nouvelles sur la COVID-19, lesquelles sont suivies de près par Osisko, et par les directives établies par les gouvernements et les professionnels de la santé.

La santé et la sécurité de ses employés continue d’être une priorité. À cet effet, Osisko a décidé de limiter rigoureusement l’accès à son siège social et a instauré un protocole permettant aux employés de travailler efficacement de la maison. De plus, la Société a également décidé de restreindre les voyages liés au développement des affaires et aux conférences jusqu’à nouvel ordre. Les réunions seront tenues à distance via le téléphone et la vidéoconférence lorsque disponible. Nous continuons d’évaluer la situation et mettrons en place des changements s’ils s’avèrent nécessaires.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,9 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 19,9 % dans Ressources Falco Ltée.

