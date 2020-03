Jyske Bank A/S må desværre aflyse den ordinære generalforsamling, der er indkaldt til afholdelse tirsdag den 24. marts 2020.

Beslutningen er truffet for at imødekomme regeringens og myndighedernes tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19.

Jyske Bank vil vende tilbage med en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen, så snart omstændighederne gør dette muligt.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO telefon 89 89 64 44.

