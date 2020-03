BOSTON e SAN FRANCISCO, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seaborn Networks , líder, proprietária e operadora de sistemas de cabos ópticos submarinos transoceânicos (Seaborn), anunciou hoje que está apoiando o EdgeUno e juntos eles estão unindo suas redes de IP e de Infraestrutura Optica para oferecer 90 dias de acesso gratuito à Internet. Esta oferta gratuita é feita através de suas respectivas redes nas Américas, com o objetivo de ajudar Instituições Sem Fins Lucrativos, programas educacionais, governos estaduais e municipais, provedores de serviços públicos de saúde e organizações não-governamentais.



Este acesso gratuito à Internet é oferecido nos próximos 90 dias para ajudar organizações devidamente qualificadas a acelerar o ensino a distância, o trabalho remoto em casa, entidades governamentais, entidades médicas e de pesquisa. Esta oferta está disponível através da rede EdgeUno-Seaborn que possui pontos de acesso estratégico na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. O acesso gratuito à Internet por 90 dias não tem nenhuma obrigação de o cliente se comprometer além do período gratuito.

"Fornecer acesso gratuito à Internet é a nossa maneira de apoiar as comunidades nas Américas e implementar rapidamente as diretrizes de distanciamento social recomendadas pelo governo", disse Mehmet Akcin, CEO da EdgeUno. "Esperamos que o acesso à Internet de alta capacidade ajude instituições locais, estaduais e regionais neste ambiente desafiador".

"Ao remover esse ônus financeiro causado pela operação de uma rede IP, esperamos reduzir a pressão sobre essas organizações e permitir que elas cumpram suas respectivas responsabilidades durante a crise da saúde", disse o CEO da Seaborn, Larry Schwartz.

Para mais informações sobre como obter este serviço gratuito como uma organização qualificada, entre em contato com people.first@seabornnetworks.com



Para todas as perguntas da mídia, entre em contato com Kate Wilson

media-relations@seabornnetworks.com

Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks é a principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica, inclusive o Seabras-1 entre São Paulo e New York. O Seabras-1 é o único sistema POP a POP direto entre São Paulo e a área metropolitana de New York a oferecer a rota de menor latência possível entre B3 Exchange de São Paulo e trading exchanges de New Jersey. A entrega e o desempenho de serviços líderes do setor da Seaborn combinados com nossas novas ofertas de serviços IP e Ethernet ampliam nossa abordagem e compromisso orientados por soluções para sempre superar as expectativas de serviços de nossos clientes. Para mais informação, visite www.seabornnetworks.com . Siga-nos no Linked In .

Contato com a Mídia:

Kate Wilson, Dirigente de Marketing, Mídia

media-relations@seabornnetworks.com

Sobre a EdgeUno:

Co-fundada no Vale do Silício por ex-executivos da Microsoft, Yahoo! e Terremark, a EdgeUno fornece serviços gerenciados de datacenter e de nuvem incomparáveis focados na América Latina. A EdgeUno entrou no mercado em 2019, adquirindo o principal provedor de serviços colombiano RedUno com o objetivo de facilitar a implantação e operação de infraestrutura em toda a América Latina. A EdgeUno recentemente expandiu sua presença no Brasil, Argentina e Chile.

Contato com a Mídia:

Diana Villamizar - press@edgeuno.com