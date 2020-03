March 18, 2020 13:53 ET

Alexina Portal rejoint Wendel en tant que Directrice des ressources humaines

Wendel est heureux d’annoncer l’arrivée d’Alexina Portal en tant que Directrice des ressources humaines depuis le 16 mars 2020. Basée à Paris, elle succède

à Marie-Hélène Dorat.

L’arrivée d’Alexina s’inscrit dans une volonté de transformation de la fonction RH. Diplômée de l’INSEAD (IEP) et d’un Doctorat en Organizational Behavior, Alexina est rattachée au Directoire de Wendel et a pour mission de développer la RH en atout concurrentiel. Son rôle couvre tout aussi bien la redéfinition des procédures RH que la mise en œuvre de projets spécifiques en matière de recrutement, formation, diversité, marque employeur ou encore qualité de vie au travail et culture organisationnelle.

Alexina pourra intervenir auprès du Directoire dans l’accompagnement des sociétés du portefeuille dans le domaine des ressources humaines. Elle intègre le Comité de gestion de Wendel.

Après avoir exercé le métier d’Auditeur interne, Directeur de centre de formation et Directeur marketing et communication, Alexina est intervenue depuis 2004 en tant que Directeur de programmes de transformation des organisations auprès de diverses entités et dans des secteurs aussi variés que l’industrie (plastique, packaging, câblage, cosmétique, agro-alimentaire), les services (audit, communication, consommation) ou les systèmes d’information (éditeurs, distributeurs, conseil).

Agenda

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

04.06.2020

Assemblée Générale

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal, Crisis Prevention Institute et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



