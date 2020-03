MONTRÉAL, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Château Inc. (la « Société ») (TSX-CROISSANCE : CTU) a annoncé aujourd’hui une mise à jour pour ses clients et la communauté concernant la crise de la COVID-19.

La santé et sécurité de notre communauté – employés et clients réunis – demeurent notre priorité.

C’est pourquoi nous fermerons de façon temporaire nos magasins dès aujourd’hui, le mercredi 18 mars, et ce, jusqu’au dimanche 29 mars. Nous continuerons à surveiller la situation de près au cours de cette période et prendrons en considération les dernières recommandations des responsables de la santé et du gouvernement afin de déterminer le bon moment pour reprendre les opérations. Comme il s’agit d'une situation très dynamique et compliquée, ces plans pourraient changer rapidement. Si tel est le cas, vous en serez informés en temps opportun.

Durant cette période, nous nous engageons à servir nos clients. Votre présence nous manquera en magasin, mais nous pouvons toujours vous servir en ligne en tout temps au www.lechateau.com.

Cette situation demeure un défi pour nous tous, et nous espérons un retour rapide à des moments plus heureux. D’ici là, continuons à prendre soin les uns des autres.

Profil

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 128 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.

