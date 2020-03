Dagsordenens punkt 1:

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9.

Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået.

Dagsordenens punkt 2:

Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år.

Ingen af de fremmødte ønskede ordet, hvorefter dirigenten konstaterede med aktionærernes tilslutning, at beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 3 og 4:

Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 27.231 blev vedtaget overført således:

Udbytte 0

Rente hybrid kernekapital 975

Henlagt til egenkapitalen 26.256

I alt anvendt 27.231

Dagsordenens punkt 5:

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:

Flemming Borg Olesen, Tom Mortensen og Lars Ismiris.

Ønskede ikke genvalg: Ane Marie Søndergaard og Helle Toftgaard Lauridsen.

Nyvalgt:

Niels Lyngs og Carsten Mortensen.

Dagsordenens punkt 6:

Dirigenten foreslog på revisionsudvalgets vegne genvalg af PricewaterhouseCoopers, og da der ikke indkom flere forslag, konstaterede dirigenten, at revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:

Forslag til bemyndigelse fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen foreslår, at bankens registrerede navn ”Hvidbjerg Bank, Aktieselskab” ændres til ”Hvidbjerg Bank A/S” og dermed ændring af vedtægternes §1, 1. sætning til: ”Bankens navn er Hvidbjerg Bank A/S”.



A: Forslaget blev vedtaget.

B. Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

B: Forslaget blev vedtaget.

C. Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen. Idet bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6 udløber den 1. marts 2020, foreslås det, at bestyrelsen i perioden indtil 18. marts 2025 bemyndiges til af:

I) Forhøje aktiekapitalen med indtil nom. 30.000.000 kr. med fortegningsret for aktionærerne og II) Forhøje selskabskapitalen med indtil nom. 500.000 kr. til fordel for bankens medarbejdere og dermed uden fortegningsret for aktionærerne.

C: Forslaget blev ikke vedtaget

D. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en ny vederlagspolitik. I overensstemmelse med de nye regler i selskabslovens §139 og 139a om indførelse af en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer, foreslår bestyrelsen, at vedlagte Vederlagspolitik i Hvidbjerg Bank A/S godkendes af generalforsamlingen.

D: Forslaget blev vedtaget

E. Bestyrelsen foreslår, at afstemning om bankens vederlagsrapport fremover skal være et fast dagsordenspunkt på den ordinære generalforsamling. Som konsekvens af de nye regler i selskabslovens § 139b, stk. 4, om afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten for det seneste regnskabsår, foreslås det, at denne afstemning fremover skal være et fast dagsordenspunkt på den ordinære generalforsamling og dermed ændring af vedtægternes § 8.

E: Forslaget blev vedtaget



Dagsordenens punkt 8:

Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.





