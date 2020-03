MONTRÉAL, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (BLCGF) est engagé à soutenir ses clients particuliers et entreprises pendant la pandémie de la COVID-19.



BLCGF comprend les défis auxquels ses clients sont confrontés en raison de la crise sanitaire et leurs inquiétudes face à leur situation financière. « Pour nos clients qui éprouvent des difficultés parce qu'ils ne peuvent pas travailler en raison d'une maladie, d'une perte d'emploi ou d'autres raisons liées à la crise de la COVID-19, notre message est simple: nous sommes là pour vous », a déclaré François Desjardins, président et chef de la direction. « Ce sont des moments stressants et nos clients ne devraient pas ressentir le besoin de choisir entre leur santé et leurs finances », a ajouté François Desjardins.

Mesures pour les clients particuliers

Nous invitons nos clients particuliers de la Banque Laurentienne et de B2B Banque qui éprouvent des difficultés à effectuer des paiements sur leurs prêts personnels, prêts hypothécaires ou autres produits de crédit à nous contacter. Nous nous engageons à travailler avec eux pour trouver des solutions. Étant donné que la situation de chacun est unique, nous ajusterons nos solutions au cas par cas et des mesures d'allègement - telles que des reports de paiement jusqu'à 6 mois ou des prêts spéciaux - pourraient être disponibles.

Mesures pour les clients entreprises

Nous avons aussi des solutions pour aider nos clients entreprises. Nous contactons de manière proactive notre clientèle commerciale, mais nous invitons ceux qui ont des besoins immédiats à contacter leur directeur de compte pour discuter des solutions adaptées à chaque situation.

Mesures pour protéger les membres de notre équipe

Nous avons mis en place des mesures pour assurer la santé et le bien-être de nos clients et des membres de notre équipe. Voici certaines des mesures que nous avons adoptées jusqu'à présent:

Éliminer les déplacements professionnels non essentiels, surveiller les déplacements personnels et exiger l'auto-isolement en raison de voyages ou de maladie. Augmentation de l'intensité du nettoyage et installation de distributeurs de désinfectant pour les mains dans nos divers bureaux et emplacements. Informé tous les membres de l'équipe sur les meilleures pratiques d'hygiène recommandées par les autorités de santé publique. Mis en œuvre de mesures de distanciation sociale et séparation de nos effectifs pour minimiser le nombre de personnes à un endroit donné. Activé nos plans de continuité des opérations pour limiter l’interruption de services au minimum.

Pour les mises à jour de la Banque Laurentienne à propos de la COVID-19, visitez banquelaurentienne.com.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

