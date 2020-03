Gereglementeerde Informatie

Aandeelhoudersvergaderingen van Nyrstar worden uitgesteld als gevolg van de huidige uitbraak van het Coronavirus (Covid-19)

18 maart 2020 om 21.00 CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap” of “Nyrstar”) maakt vandaag bekend dat het noodzakelijk is gebleken om haar komende aandeelhoudersvergaderingen gepland voor 25 maart 2020 en haar gewone algemene aandeelhoudersvergadering gepland voor 16 april 2020 uit te stellen als gevolg van de aanhoudende Covid-19 situatie en de beperkingen die als gevolg daarvan werden ingevoerd in Europa.

De beperkingen die meest recent werden ingevoerd door de verschillende Europese overheden als reactie op Covid-19, hebben ertoe geleid dat het niet mogelijk blijkt voor de bestuurders en het management van de Vennootschap om zich te verplaatsen naar de vergaderingen die in Antwerpen, België, zouden plaatsvinden. Bovendien heeft Nyrstar rekening gehouden met vragen van aandeelhouders om de vergaderingen voorlopig uit te stellen. De Vennootschap heeft daarom besloten dat de meest voorzichtige beslissing is om haar aandeelhoudersvergaderingen die gepland waren in Antwerpen op 25 maart 2020 en 16 april 2020, uit te stellen.

Hoewel de Vennootschap hoopt op korte termijn herziene data voor de uitgestelde aandeelhoudersvergaderingen te kunnen bekendmaken, stelt ze vast dat de situatie met betrekking tot de Covid-19-situatie blijft evolueren.

