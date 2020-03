OTTAWA, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès du travail du Canada (CTC) est heureux des mesures annoncées aujourd’hui par le Premier ministre et le ministre des Finances pour aider les familles canadiennes à faire face au bouleversement que vit le pays.



Des travailleuses et travailleurs vulnérables sont en première ligne de la crise actuelle, dans nos hôpitaux, nos épiceries et nos pharmacies, voyant à ce que la population canadienne ait accès aux aliments et aux médicaments dont elle a besoin pendant les fermetures causées par la COVID-19.

En même temps, au cours des prochaines journées et semaines, des milliers de Canadiennes et Canadiens risquent de se faire annoncer que leur lieu de travail ferme et qu’ils n’auront plus de revenu. Les mesures d’aide financière adoptées mettront de l’argent directement dans les poches des personnes qui en ont le plus grand besoin.

« Ce n’est qu’en nous serrant les coudes et en nous entraidant que nous nous tirerons de cette crise, et c’est ce que nous faisons le mieux », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. « Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement au cours des prochaines journées et semaines pour voir à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

Les syndicats du Canada ont appelé à des soutiens du revenu directs pour les personnes qui n’ont pas droit à l’assurance-emploi (AE), comme l’allocation de soutien d’urgence et l’allocation de soins d’urgence annoncées aujourd’hui.

Le Premier ministre a indiqué que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la première phase de l’intervention du gouvernement qui sera nécessaire pour voir à ce que les Canadiennes et les Canadiens reçoivent l’aide dont ils ont besoin pendant toute la crise.

« Nous sommes très heureux d’entendre le Premier ministre et le ministre des Finances dire que notre gouvernement est prêt à en faire plus », poursuit M. Yussuff. « Cela témoigne de sa volonté de prendre des mesures plus ambitieuses, et nous croyons qu’il le devra très bientôt afin de répondre dûment à la crise. »

Il est bon de voir que les banques canadiennes annoncent des mesures d’assouplissement du remboursement des prêts hypothécaires qui soulageront énormément de nombreuses familles, et les syndicats du Canada demandent l’assouplissement de tous les paiements, du loyer aux services publics et autres factures.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur les mesures directes que le CTC a demandé aux gouvernements et aux employeurs de prendre en cliquant ici .

