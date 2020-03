QUÉBEC, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSXV: RBX) annonce le versement du premier dividende de son histoire et déclare un dividende extraordinaire de 2¢ pour chaque action ordinaire en circulation, payable le 7 avril 2020.



« La décision de verser pour la première fois un dividende vient renforcer notre engagement à créer de la valeur pour tous nos actionnaires » déclare monsieur Georges Cohen, président. Il ajoute que « cette étape importante du développement de Robex reconnaît les choix avisés qui ont guidé les stratégies de gestion adoptées et mises en place par notre équipe de direction accomplie et chevronnée. Il reconnaît également le support de tous nos collaborateurs étrangers et locaux depuis plusieurs années. »

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES A L'ÉGARD DU DIVIDENDE EXTRAORDINAIRE

Le conseil d'administration de la Société autorise et déclare un dividende extraordinaire de 2¢ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 7 avril 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 1er avril 2020.

Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, CEO

Augustin Rousselet, CFO/COO

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.