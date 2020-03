HUDSON, New Hampshire (USA), March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies (GTAT) und ON Semiconductor (NASDAQ: ON) haben heute den Abschluss eines Fünfjahresvertrag im Wert von 50 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Im Zuge dieser Vereinbarung produziert und liefert GTAT sein CrystX™ Siliziumkarbid-Material (SiC) an ON Semiconductor, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich energieeffizienter Innovationen für den Einsatz in wachstumsstarken Märkten und Anwendungen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ON Semiconductor, einem anerkannten weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Halbleitern für Leistungselektronikanwendungen“, so Greg Knight, President und Chief Executive Officer bei GTAT. „Unsere heutige Vereinbarung hilft uns dabei, dem steilen Aufwärtstrend von SiC als bevorzugtes Halbleitersubstratmaterial für Leistungselektronikanwendungen gerecht zu werden.“

„Indem die 40-jährige Erfahrung von ON Semiconductor bei der Großserienfertigung von Wafern mit der Expertise von GTAT sowie den rasanten Fortschritten bei der Zucht von SiC-Kristallen kombiniert wird, entsteht eine robuste und skalierbare Lieferkette für den dynamischen, leistungsstarken Markt für große Bandlücken“, fügt Brent Wilson, Senior Vice President of Global Supply Chain bei ON Semiconductor, hinzu. „Wir freuen uns sehr, mit GTAT zusammenzuarbeiten, um die SiC-Materialtechnologie mit großer Bandlücke weiter zu entwickeln und unsere Führungsposition in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu stärken.“

Wachstumsstarke Anwendungen, wie z. B. Traktionssystem von Elektrofahrzeugen, Hybrid- und Plug-in-Elektrofahrzeuge, Solar- und Energiespeicher sowie das Laden von Elektrofahrzeugen, erfordern und benötigen ein stabiles Angebot an qualitativ hochwertigem und wettbewerbsfähigem SiC-Material. ON Semiconductor wird den proprietären 150-mm-SiC-Kristall von GTAT zur Herstellung seiner SiC-Wafer verwenden, um seine Position als vertikal integrierter Lieferant innerhalb der SiC-Lieferkette auszubauen und weiterhin eine erstklassige Versorgung anzubieten. Durch diese Vereinbarung verbessert sich die Verfügbarkeit branchenführenden Siliziumkarbids, damit Ingenieure selbst die ungewöhnlichsten konstruktiven Herausforderungen bewältigen können.

Über die GTAT Corporation

Die GTAT Corporation mit Hauptsitz in Hudson, New Hampshire, USA produziert Siliziumkarbid- und Saphirmaterialien für wachstumsstarke Märkte. Diese Materialien sind von grundlegender Bedeutung für die beschleunigte Einführung einer neuen Generation von Produkten wie Elektrofahrzeugen, Hochleistungs-Industriemotoren, Telekommunikationsinfrastruktur sowie Systeme in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Siliziumkarbid und Saphir bieten nachweislich technische Vorteile für diese Anwendungen. GTAT ist ein angesehener Supply Chain Partner führender Unternehmen in diesen vielfältigen Märkten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.gtat.com .

Über ON Semiconductor

ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist federführend im Bereich energieeffizienter Innovationen und ermöglicht Kunden so, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Halbleiter-Lösungen und bietet ein umfassendes Portfolio an energieeffizienten Lösungen für die Energieverwaltung, Analoglösungen, Sensoren, Logik-, Timing- und Konnektivitätslösungen sowie diskreten, SoC- und kundenspezifischen Geräten. Die Produkte des Unternehmens helfen Ingenieuren bei der Bewältigung einzigartiger konstruktiver Herausforderungen in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Computertechnik, Konsumgüter, Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung . ON Semiconductor betreibt ein reaktionsschnelles, zuverlässiges, erstklassiges Lieferketten- und Qualitätsprogramm, ein robustes Compliance & Ethics-Programm sowie ein Netzwerk von Fertigungsanlagen, Vertriebsbüros und Entwicklungszentren in wichtigen Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.onsemi.com .

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten in diesem Dokument können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, insbesondere Aussagen über die zukünftige finanzielle Leistung von ON Semiconductor, einschließlich Finanzprognosen für das zum 31. Dezember 2020 endende Jahr. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich oft an Worten wie „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, "prognostiziert“, „kann“, „wird“, „beabsichtigt“, „plant“ oder „antizipiert“ oder an Diskussionen über Strategie, Pläne oder Absichten erkennen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Prognosen, Schätzungen und Annahmen und schließen Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren ein, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

